В Херсонской области СБУ совместно с прокуратурой предотвратили продажу противотанковых мин

Мужчина пытался продать полную сумку противотанковых мин и ручные гранаты. Так, он пытался продать гранаты и 7 противотанковых мин (в каждой по 7 кг тротила). Выяснилось, что он хотел наладить канал продажи оружия в АТО.

Подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, 3 февраля сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в незаконном хранении боеприпасов и оружия работника Винницкого отдела полиции.