В Херсонской области СБУ совместно с прокуратурой предотвратили продажу противотанковых мин
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Работники Хepcонcкого отдела CБУ, совместно с Хepcонcкой облаcтной пpокуpатурой задержали торговца оружием в Геническе. Об этом корреспонденту УНН сообщили источники в СБУ.
Мужчина пытался продать полную сумку противотанковых мин и ручные гранаты. Так, он пытался продать гранаты и 7 противотанковых мин (в каждой по 7 кг тротила). Выяснилось, что он хотел наладить канал продажи оружия в АТО.
Подробности происшествия устанавливаются.
Напомним, 3 февраля сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в незаконном хранении боеприпасов и оружия работника Винницкого отдела полиции.