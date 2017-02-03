На Херсонщині СБУ спільно з прокуратурою запобігла продажу протитанкових мін

Чоловік намагався продати повну сумку протитанкових мін та ручні гранати. Так, він намагався продати гранати і 7 протитанкових мін (в кожній по 7 кг тротилу). З’ясувалося, що він хотів налагодити канал продажу зброї в АТО.

Подробиці події встановлюються.

Нагадаємо, 3 лютого співробітники Служби безпеки України викрили на незаконному зберіганні боєприпасів та зброї працівника Вінницького відділу поліції.