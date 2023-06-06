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В Херсонской области продолжают доставку пенсий - Укрпочта

Киев • УНН

 • 97620 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Руководитель Укрпочты Игорь Смилянский сообщил, что сейчас в Херсоне и области работают все отделения главной почты страны - делают все, чтобы доставка пенсий продолжалась, передает УНН.

В Херсонской области продолжают доставку пенсий - Укрпочта

Цитата

"По состоянию на сейчас Укрпочта работает в Херсоне в обычном режиме. Работают все отделения города Херсон и области. Команда делает все, чтобы доставить пенсию, продукты и почту", - написал Смилянский.

Детали

Руководитель Укрпочты отметил, что где необходимо, работники приобщаются к процессу эвакуации населения, которая сейчас продолжается из-за подрыва врагом Каховской ГЭС, в сельской местности и, в сотрудничестве с ВГА, соответствующими министерствами и УЗ обеспечивают выплаты в эвакуационных поездах.

"Будем информировать о дальнейших шагах", - добавил он.

Смилянский отметил, что в случае возникновения вопросов по работе Укрпочты, можно обратиться на страницу Укрпочты или по телефону: 0 800 300 545.

Дополнение

Из-за затопления в результате российского подрыва Каховской ГЭС по состоянию на 11 часов утра в Херсонской области эвакуированы уже 885 человек. Укрзализныця запустила эвакуационные рейсы из Херсона для жителей города и близлежащих сел.

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