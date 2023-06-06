На Херсонщині продовжують доставку пенсій - Укрпошта
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Керівник Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що наразі в Херсоні та області працюють всі відділення головної пошти країни - роблять все, щоб доставка пенсій тривала, передає УНН.
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"Станом на зараз Укрпошта працює в Херсоні у звичайному режимі. Працюють всі відділення міста Херсон та області. Команда робить все, щоб доставити пенсію, продукти та пошту", - написав Смілянський.
Деталі
Керівник Укрпошти зазначив, що де необхідно, працівники долучаються до процесу евакуації населення, яка наразі триває через підрив ворогом Каховської ГЕС, у сільській місцевості та, у співпраці з ВЦА, відповідними міністерствами та УЗ забезпечують виплати в евакуаційних потягах.
"Будемо інформувати про подальші кроки", - додав він.
Смілянський зауважив, що у разі виникнення питань щодо роботи Укрпошти можна звернутись на сторінку Укрпошти або за телефоном: 0 800 300 545.
Доповнення
Через затоплення внаслідок російського підриву Каховської ГЕС станом на 11 годину ранку у Херсонській області евакуйовано вже 885 осіб. Укрзалізниця запустила евакуаційні рейси з Херсона для мешканців міста та прилеглих сіл.
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