На Херсонщине при задержании лесных браконьеров был травмирован полицейский

В дежурную часть Белозерского отделения полиции поступило сообщение от местного жителя. Мужчина рассказал, что в лесополосе возле р. Днепр двое мужчин спиливают деревья. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские увидели, что двое мужчин загружают прицеп автомобиля "ВАЗ-2106" спиленными деревьями. Когда полицейские приблизились к мужчинам, чтобы пресечь правонарушение, браконьеры сели в автомобиль и тронулись с места. Один из правоохранителей пытался их остановить, но злоумышленники проехали мимо, задев автомобилем, и скрылись с места происшествия. Полицейские начали преследование и через 15 минут остановили автомобиль злоумышленников в соседнем селе. Ими оказались 25 и 35-летние местные жители.

Правоохранителя доставили в больницу. Ему была оказана медицинская помощь и в настоящее время состояние здоровья полицейского удовлетворительное.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и ст. 246 "Незаконная порубка леса". Правонарушителям грозит лишение свободы сроком до 5 лет.