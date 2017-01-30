На Херсонщині при затриманні лісових браконьєрів був травмований поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Херсонській області поранили поліцейського при виконанні, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.
До чергової частини Білозерського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя. Чоловік розповів, що у лісосмузі біля р. Дніпро двоє чоловіків спилюють дерева. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські побачили, що двоє чоловіків завантажують причіп автомобіля “ВАЗ-2106” спиляними деревами. Коли поліцейські наблизилися до чоловіків, щоб припинити правопорушення, браконьєри сіли в автомобіль і рушили з місця. Один з правоохоронців намагався їх зупинити, але зловмисники проїхали повз нього, зачепивши автомобілем, і зникли з місця події. Поліцейські почали переслідування і через 15 хвилин зупинили автомобіль зловмисників у сусідньому селі. Ними виявилися 25 та 35-річні місцеві жителі.
Правоохоронця доставили в лікарню. Йому була надана медична допомога і в даний час стан здоров’я поліцейського задовільний.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України “Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу” та ст. 246 “Незаконна порубка лісу”. Правопорушникам загрожує позбавлення волі строком до 5 років.