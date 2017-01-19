В Херсонской области наказали продавцов некачественного сливочного масла
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Херсонской области по жалобе потребителя Госпродпотребслужба проверила один из магазинов, который реализовывал некачественное сливочное масло. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, контроллеры провели отбор образцов масла для проверки его качества в лабораторных условиях.
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"Согласно полученного заключения экспертизы, данное масло сладкосливочное не соответствовало требованиям ДСТУ 4399: 2005 по органолептическим показателям (вкус и запах, консистенция и внешний вид, цвет не соответствовали требованиям НД) и наличием жиров немолочного происхождения", - говорится в сообщении.
Продавцов некачественного масла наказали штрафом в размере 1870 грн, а также запретили им продажу несоответствующей продукции.
"Своим предписанием от 06.01.2017г. №1 Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области запретило хозяйствующему субъекту реализацию данного масла, что не соответствует требованиям НД по качеству", - добавили в Госпродпотребслужбе.
Напомним, по словам председателя правления Союза потребителей Украины Олега Цильвика, 63% сливочного масла на рынке является фальсификатом .
Ранее, эксперты также назвали топ-15 марок некачественного масла в Украине .
Также напомним, по словам С.Тригубенко, по меньшей мере каждый второй украинец почувствовал ухудшение качества продуктов питания в последние годы.
"Все это происходит из-за запущенности системы и невозможности ее руководителей уже более года навести порядок, организовать работу и в конце концов - услышать рынок.
Мы привыкли к стереотипу, что "бизнес жалуется на давление со стороны контролеров". Но на сегодняшний день ситуация с бесконтрольностью потребительского рынка страны настолько критическая, что сам бизнес, осознавая все возможные риски, требует от государства контроля.
Ситуация может измениться к лучшему только тогда, когда голос рынка, бизнеса и потребителя будет услышан ", - отметил политик.