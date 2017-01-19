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На Херсонщині покарали продавців неякісного вершкового масла

На Херсонщині покарали продавців неякісного вершкового масла

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. У Херсонській області за скаргою споживача Держпродспоживслужба перевірила один з магазинів, що реалізовував неякісне солодко вершкове масло. Про це УНН повідомили у прес-службі відомства.

Так, контролери провели відбір зразків масла для перевірки його якості в лабораторних умовах.

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"Відповідно до отриманого висновку експертизи, дане масло солодковершкове не відповідало вимогам ДСТУ 4399:2005 за органолептичними показниками (смак і запах, консистенція та зовнішній вигляд, колір не відповідали вимогам НД) та наявністю жирів немолочного походження", - йдеться у повідомленні.

Продавців неякісного масла покарали штрафом у розмірі 1870 грн, а також заборонили їм продаж невідповідної продукції.

"Своїм приписом від 06.01.2017 №1 Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області заборонило господарюючому суб’єкту реалізацію даного масла, яке не відповідає вимогам НД з якості", - додали у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, за словами голови правління Союзу споживачів України Олега Цильвіка, 63% вершкового масла на ринку є фальсифікатом

Раніше, експерти також назвали, топ-15 марок неякісного масла в Україні

Також нагадаємо, за словами С.Тригубенко, щонайменше кожен другий українець відчув погіршення якості продуктів харчування протягом останніх років.

"Все це відбувається через занедбаність системи і неспроможність її керівників вже більше року навести лад, організувати роботу і врешті-решт – почути ринок.

Ми звикли до стереотипу, що "бізнес скаржиться на тиск з боку контролерів". Але на сьогодні ситуація з безконтрольністю споживчого ринку країни настільки критична, що сам бізнес, усвідомлюючи усі можливі ризики, вимагає від держави контролю.

Ситуація може змінитися на краще лише тоді, коли голос ринку, бізнесу і споживача буде почутий", - зазначив політик. 

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