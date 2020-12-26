В Херсонской области после драки с гражданскими погиб военный
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Херсонской области вблизи одного из кафе города Новая Каховка между военнослужащим и гражданскими лицами возникла ссора, которая переросла в драку, в результате которой военный умер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook службы по связям с общественностью оперативного командования "Юг".
"Так, 25 декабря 2020 в 4:30 возле одного из кафе города Новая Каховка между военнослужащим и гражданскими лицами возникла ссора, которая переросла в драку, в результате которой военнослужащему причинены телесные повреждения от которых он скончался на месте происшествия. Сейчас следователями следственного отдела Новокаховского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Херсонской области проводятся следственные действия, а командиром воинской части - служебное расследование", - говорится в сообщении.
Указано, что командующий войсками оперативного командования "Юг" акцентирует на неуклонном соблюдении военнослужащими воинской дисциплины, как в воинской части, так и за ее пределами.
Напомним, за убийство мужчины в подземном переходе на Майдане задержали иностранца.