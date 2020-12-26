На Херсонщині після бійки із цивільними загинув військовий

“Так, 25 грудня 2020 о 4:30 поблизу одного з кафе міста Нова Каховка між військовослужбовцем та цивільними особами виникла сварка, яка переросла в бійку, внаслідок якої військовослужбовцю спричинено тілесні ушкодження від яких він помер на місці події. Наразі слідчими слідчого відділу Новокаховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводяться слідчі дії, а командиром військової частини - службове розслідування”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що командувач військ оперативного командування “Південь” наголошує на неухильному дотриманні військовослужбовцями військової дисципліни, як в військовій частині, так і за її межами.

Нагадаємо, за вбивство чоловіка в підземному переході на Майдані затримали іноземця.