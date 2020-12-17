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За вбивство чоловіка в підземному переході на Майдані затримали іноземця

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Києві поліцейські затримали 44-річного громадянина Республіки Казахстан, який підозрюється у вбивстві чоловіка у підземному переході на столичному Майдані Незалежності. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

За вбивство чоловіка в підземному переході на Майдані затримали іноземця

“Київські правоохоронці затримали іноземця за підозрою у вбивстві чоловіка на Майдані Незалежності. Аби уникнути покарання, громадянин Республіки Казахстан постійно змінював одяг та місця перебування. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі”, - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за фактом умисного вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження, а особовий склад карного розшуку територіального управління підняли по тривозі.

Вказано, що поліцейські опрацювали записи, отримані із камер відеоспостереження, опитали десятки свідків та очевидців події. Також для встановлення особи зловмисника були задіяні оперативники пенітенціарної служби. У результаті підозрюваний був встановлений та затриманий.

“Ним виявився 44-річний громадянин Республіки Казахстан. Аби уникнути покарання, він постійно змінював місця перебування та змінював одяг”, — йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 10 фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисного вбивства) Кримінального кодексу України. Шевченківським районним судом столиці йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, 8 грудня у центрі Києва, в підземному переході на Майдані Незалежності, сталася бійка, під час якої один чоловік наніс смертельне ножове поранення іншому. 

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