За убийство мужчины в подземном переходе на Майдане задержали иностранца
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Киеве полицейские задержали 44-летнего гражданина Республики Казахстан, который подозревается в убийстве мужчины в подземном переходе на столичном Майдане Независимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
"Киевские правоохранители задержали иностранца по подозрению в убийстве мужчины на Майдане Независимости. Чтобы избежать наказания, гражданин Республики Казахстан постоянно менял одежду и места пребывания. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту умышленного убийства следователи открыли уголовное производство, а личный состав уголовного розыска территориального управления подняли по тревоге.
Указано, что полицейские проработали записи, полученные с камер видеонаблюдения, опросили десятки свидетелей и очевидцев происшествия. Также для установления личности злоумышленника были задействованы оперативники пенитенциарной службы. В результате подозреваемый был установлен и задержан.
"Им оказался 44-летний гражданин Республики Казахстан. Чтобы избежать наказания, он постоянно менял места пребывания и менял одежду", - говорится в сообщении.
Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 10 фигуранту сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Шевченковским районным судом столицы ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Напомним, 8 декабря в центре Киева, в подземном переходе на Майдане Независимости, произошла драка, во время которой один мужчина нанес смертельное ножевое ранение другому.