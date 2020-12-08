Невідомий зарізав чоловіка в підземному переході на Майдані Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У центрі Києва, в підземному переході на Майдані Незалежності, сталася бійка, в ході якої один чоловік наніс смертельне ножове поранення іншому. Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, передає УНН.
“Сьогодні, о 20:10 до столичної поліції надійшло повідомлення про конфлікт між невідомими у центральній частині міста. Для перевірки інформації оперативний черговий направив на місце події слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції та наряди поліцейських, які несуть службу у центрі столиці”, — йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що між чоловіками виник конфлікт у ході якого один з них вдарив свого опонента ножем у живіт. Від отриманих травм 30-річний потерпілий помер на місці події.
“Учасників конфлікту встановлено та доставлено до територіального управління поліції для з’ясування усіх обставин скоєного”, — додається у повідомленні.
На місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.
За даним фактом слідчі Шевченківського управління поліції уже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування, у рамках якого встановлюватимуться усі обставини та причини цього кримінального правопорушення.
Нагадаємо, на Одещині чоловік побив поліцейського та нацькував на іншого вівчарку.