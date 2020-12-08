Неизвестный зарезал мужчину в подземном переходе на Майдане Независимости

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. В центре Киева, в подземном переходе на Майдане Независимости, произошла драка, в ходе которой один человек нанес смертельное ножевое ранение другому. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, передает УНН.

“Сегодня, в 20:10 в столичной полиции поступило сообщение о конфликте между неизвестными в центральной части города. Для проверки информации оперативный дежурный направил на место происшествия следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции и наряды полицейских, которые несут службу в центре столицы”, — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что между мужчинами возник конфликт в ходе которого один из них ударил своего оппонента ножом в живот. От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

“Участники конфликта установлены и доставлены в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств совершенного”, — добавляется в сообщении.

На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

По данному факту следователи Шевченковского управления полиции уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование, в рамках которого будут устанавливаться все обстоятельства и причины этого уголовного преступления.

Напомним, в Одесской области мужчина избил полицейского и натравил на другого овчарку.

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