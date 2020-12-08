Неизвестный зарезал мужчину в подземном переходе на Майдане Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В центре Киева, в подземном переходе на Майдане Независимости, произошла драка, в ходе которой один человек нанес смертельное ножевое ранение другому. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, передает УНН.
“Сегодня, в 20:10 в столичной полиции поступило сообщение о конфликте между неизвестными в центральной части города. Для проверки информации оперативный дежурный направил на место происшествия следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции и наряды полицейских, которые несут службу в центре столицы”, — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что между мужчинами возник конфликт в ходе которого один из них ударил своего оппонента ножом в живот. От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
“Участники конфликта установлены и доставлены в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств совершенного”, — добавляется в сообщении.
На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия.
По данному факту следователи Шевченковского управления полиции уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование, в рамках которого будут устанавливаться все обстоятельства и причины этого уголовного преступления.
Напомним, в Одесской области мужчина избил полицейского и натравил на другого овчарку.