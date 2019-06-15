В Херсонской области подтопленными в результате сильных дождей остаются 252 домохозяйства
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. По состоянию на 7:00 15 июня в Херсонской области остаются подтопленными 252 домохозяйства, из них 59 жилых домов, в результате интенсивных осадков. Уровень воды постепенно спадает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
13 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 252 домохозяйств, в том числе 69 жилых домов в пгт Новая Маячка Олешковского района.
Для откачки воды привлечены 79 чел. и 17 ед. техники, из них от ГСЧС 19 чел. личного состава и 10 ед. техники.
В течение суток откачано 11 100 м3 воды (всего с начала работ 56 400 м3).
Продолжаются работы по прокладке временного металлического трубопровода диаметром 150 мм на расстояние более 3,5 км для отвода откачанной воды за пределы населенного пункта.
Напомним, подъем уровней воды ожидается на реках в Украине, в городе Вилково Одесской области возможные подтопления низко находящихся незаселенных участков.