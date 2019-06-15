На Херсонщині підтопленими внаслідок сильних дощів залишаються 252 домогосподарства
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Станом на 7:00 15 червня у Херсонській області залишаються підтопленими 252 домогосподарства, з них 59 житлових будинків, внаслідок інтенсивних опадів. Рівень води поступово спадає. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
13 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 252 домогосподарств, у тому числі 69 житлових будинків у смт Нова Маячка Олешківського району.
Для відкачування води залучено 79 чол. та 17 од. техніки, з них від ДСНС 19 чол. особового складу та 10 од. техніки.
Протягом доби відкачано 11 100 м3 води (всього з початку робіт 56 400 м3).
Продовжуються роботи по прокладанню тимчасового металевого трубопроводу діаметром 150 мм на відстань понад 3,5 км для відводу відкачаної води за межі населеного пункту.
Нагадаємо, підйом рівнів води очікується на річках в Україні, у місті Вилкове на Одещині можливі підтоплення низькорозташованих незаселених ділянок.