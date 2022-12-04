Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич объявил эвакуацию в Херсон с левого берега области.
В Херсонской области оккупанты заставляют детей учиться по российской программе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Российские оккупанты угрожают жителям Херсонской области лишением родительских прав, заставляя отдавать детей в школы с российской программой. Об этом говорится на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
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"В населенных пунктах временно занятой Херсонской области российские захватчики угрозами лишения родительских прав заставляют местное население отдавать детей в учебные заведения для обучения по российской программе", – говорится в сообщении.
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