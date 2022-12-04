Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич оголосив евакуацію до Херсона з лівого берега області.
На Херсонщині окупанти змушують дітей навчатися за російською програмою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Російські окупанти погрожують жителям Херсонської області позбавленням батьківських прав, змушуючи віддавати дітей до шкіл із російською програмою. Про це йдеться на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
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"У населених пунктах тимчасово зайнятої Херсонської області російські загарбники погрозами позбавлення батьківських прав примушують місцеве населення віддавати дітей до навчальних закладів для навчання за російською програмою", – ідеться у повідомлені.
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