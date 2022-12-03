До Херсона оголосили евакуацію з лівого берега Дніпра

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"3-5 грудня знімається заборона перетину річки Дніпро на ділянці Річковий вокзал у світлий час доби. Це робиться для того, аби люди, які знаходяться на дачах на лівому березі Дніпра, могли евакуюватися до Херсона", - повідомив голова ОВА.

Деталі

Херсонська ОВА, як вказано, повідомляє, що "з 3 грудня (субота) по 5 грудня (понеділок) включно, триватимуть гуманітарні заходи щодо евакуації українських громадян, які зараз перебувають на лівому березі річки Дніпро у дачному селищі та не встигли залишити тимчасово окуповану територію".

Евакуація, як повідомляється, необхідна "через можливу активізацію бойових дій на цій території". Тож у вказаний період буде знято заборону виходу на воду, але тільки у світлий час доби. Річкові переходи будуть дозволені на ділянці Річковий вокзал. На інших ділянках річки дозволу на переправу у названі дати не буде.

"У разі виникнення потреби у додатковому часі для прибуття на деокуповану територію, просимо громадян причалювати лише на Річковому вокзалі, як єдиному дозволеному місці", - вказав голова ОВА.

Під час евакуації необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Доповнення

11 листопада Херсон повернувся під контроль України.