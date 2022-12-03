В Херсон объявили эвакуацию с левого берега Днепра

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"3-5 декабря снимается запрет на пересечение реки Днепр на участке Речной вокзал в светлое время суток. Это делается для того, чтобы люди, находящиеся на дачах на левом берегу Днепра, могли эвакуироваться в Херсон", - сообщил глава ОВА.

Детали

Херсонская ОВА, как указано, сообщает, что "с 3 декабря (суббота) по 5 декабря (понедельник) включительно будут продолжаться гуманитарные мероприятия по эвакуации украинских граждан, которые сейчас находятся на левом берегу реки Днепр в дачном поселке и не успели оставить временно оккупированную территорию".

Эвакуация, как сообщается, необходима "из-за возможной активизации боевых действий на этой территории". Так что в указанный период будет снят запрет выхода на воду, но только в светлое время суток. Речные переходы будут разрешены на участке Речной вокзал. На других участках реки разрешения на переправу в наименовании даты не будет.

"В случае возникновения потребности в дополнительном времени для прибытия на деоккупированную территорию, просим граждан причаливать только на Речном вокзале, как единственном разрешенном месте", - указал глава ОВА.

Во время эвакуации необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.

Дополнение

11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины.