В Херсонской области оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар

Детали

"Оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар на территории всей Херсонской области. Сейчас работает только Wifi", - говорится в сообщении.

В обладминистрации отметили, что сейчас ситуацию выясняют.

Напомним

В Херсоне сегодня, 4 марта, с утра через приставку Т2 российские оккупанты начали транслировать 24 российские телеканалы и три радиоканала.