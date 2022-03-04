В Херсонской области оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. На всей территории Херсонской области российские оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА, информирует УНН.
Детали
"Оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар на территории всей Херсонской области. Сейчас работает только Wifi", - говорится в сообщении.
В обладминистрации отметили, что сейчас ситуацию выясняют.
Напомним
В Херсоне сегодня, 4 марта, с утра через приставку Т2 российские оккупанты начали транслировать 24 российские телеканалы и три радиоканала.