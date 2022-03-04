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Суспільний мовник: у Херсоні окупанти почали транслювати радіо- та 24 російські телеканали

Суспільний мовник: у Херсоні окупанти почали транслювати радіо- та 24 російські телеканали

Київ • УНН

 • 112954 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. У Херсоні сьогодні з ранку через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські теле- та 3 радіоканали. Про це повідомляє Суспільне Херсон, пише УНН.

Цитата

"У Херсоні з ранку 4 березня через приставку Т2 окупанти почали транслювати 24 російські теле- та 3 радіоканали. На телеканалі UA:Херсон транслюється всеукраїнських марафон. Інші регіональні канали не працюють", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що подібна ситуація і в районах області.

Доповнення

У Херсоні окупанти захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". За наявною інформацією, окупанти через канали зв’язку планують поширювати дезінформацію про нібито "капітуляцію".

Як писав УНН, у найближчі дні у соціальних мережах можуть почати розповсюджувати фейкову інформацію про те, що Президент України Володимир Зеленський оголосить капітуляцію України. Центр протидії дезінформації повідомляє про те, що така оприлюднена інформація буде фейковою, а метою є дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.

Також повідомлялося, що російські пропагандисти готують театралізовану акцію протесту в Херсоні.

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