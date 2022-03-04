Суспільний мовник: у Херсоні окупанти почали транслювати радіо- та 24 російські телеканали
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У Херсоні сьогодні з ранку через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські теле- та 3 радіоканали. Про це повідомляє Суспільне Херсон, пише УНН.
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"У Херсоні з ранку 4 березня через приставку Т2 окупанти почали транслювати 24 російські теле- та 3 радіоканали. На телеканалі UA:Херсон транслюється всеукраїнських марафон. Інші регіональні канали не працюють", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що подібна ситуація і в районах області.
Доповнення
У Херсоні окупанти захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". За наявною інформацією, окупанти через канали зв’язку планують поширювати дезінформацію про нібито "капітуляцію".
Як писав УНН, у найближчі дні у соціальних мережах можуть почати розповсюджувати фейкову інформацію про те, що Президент України Володимир Зеленський оголосить капітуляцію України. Центр протидії дезінформації повідомляє про те, що така оприлюднена інформація буде фейковою, а метою є дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.
Також повідомлялося, що російські пропагандисти готують театралізовану акцію протесту в Херсоні.