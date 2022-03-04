Російські пропагандисти готують театралізовану акцію протесту в Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Окупанти у Херсоні планують театральний проросійський мітинг на площі Свободи для картинки в пропагандистських ЗМІ про створення "ХНР". Про це повідомляє УНН з посиланням на Херсонську ОДА.
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"Рашисти хочуть створити ілюзорну картинку, з фейковим сценарієм, ніби то на Херсонщині хочуть створити умовно якусь «ХНР» або ще щось.
Є інформація, що для картинки в місто уже звозять масовку, це робиться для дестабілізації ситуації в регіоні.
Не ведіться на різні провокації. Тримайтеся подалі від цього театру абсурду, не потрібно підігрувати ворогу!" - йдеться у дописі.