Российские пропагандисты готовят театрализованную акцию протеста в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Оккупанты в Херсоне планируют театральный пророссийский митинг на площади Свободы для картинки в пропагандистских СМИ о создании "ХНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
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"Рашисти хотят создать иллюзорную картинку с фейковым сценарием, будто бы на Херсонщине хотят создать какую-то условно "ХНР" или еще что-то.
Есть информация, что для картинки в город уже свозят массовку, это делается для дестабилизации ситуации в регионе.
Не ведитесь на разные провокации. Держитесь подальше от этого театра абсурда, не нужно подыгрывать врагу!"- говорится в обращении.