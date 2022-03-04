Российские пропагандисты готовят театрализованную акцию протеста в Херсоне

Цитата

"Рашисти хотят создать иллюзорную картинку с фейковым сценарием, будто бы на Херсонщине хотят создать какую-то условно "ХНР" или еще что-то.

Есть информация, что для картинки в город уже свозят массовку, это делается для дестабилизации ситуации в регионе.

Не ведитесь на разные провокации. Держитесь подальше от этого театра абсурда, не нужно подыгрывать врагу!"- говорится в обращении.