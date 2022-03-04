Общественный вещатель: в Херсоне оккупанты начали транслировать радио- и 24 российских телеканала
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Херсоне сегодня с утра через приставку Т2 российские оккупанты начали транслировать 24 российских теле- и 3 радиоканала. Об этом сообщает Общественное Херсон, пишет УНН.
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"В Херсоне с утра 4 марта через приставку Т2 оккупанты начали транслировать 24 российские теле- и 3 радиоканала. На телеканале UA:Херсон транслируется всеукраинских марафон. Другие региональные каналы не работают", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что подобная ситуация и в районах области.
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В Херсоне оккупанты захватили помещение ТРК "Общественное вещание: Херсон". По имеющейся информации, оккупанты через каналы связи планируют распространять дезинформацию о якобы "капитуляции".
Как писал УНН, в ближайшие дни в социальных сетях могут начать распространять фейкову информацию о том, что Президент Украины Владимир Зеленский объявит капитуляцию Украины. Центр противодействия дезинформации сообщает о том, что такая обнародованная информация будет фейковой, а целью является дезориентировать, посеять панику, сломить граждан и склонить наши войска к сдаче.
Также сообщалось, что российские пропагандисты готовят театрализованную акцию протеста в Херсоне.