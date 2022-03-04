На Херсонщині окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар

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"Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар на території всієї Херсонщини. Наразі працює лише Wifi", — ідеться у повідомленні.

В обладміністрації зазначили, що наразі ситуацію з’ясовують.

Нагадаємо

У Херсоні сьогодні, 4 березня, з ранку через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські телеканали та три радіоканали.