На Херсонщині окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. На всій території Херсонщини російські окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар. Про це повідомив голова Херсонської ОДА, інформує УНН.
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"Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар на території всієї Херсонщини. Наразі працює лише Wifi", — ідеться у повідомленні.
В обладміністрації зазначили, що наразі ситуацію з’ясовують.
Нагадаємо
У Херсоні сьогодні, 4 березня, з ранку через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські телеканали та три радіоканали.