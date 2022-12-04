В Херсонской области оккупанты убили женщину, которая пересекала на лодке Днепр - горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сегодня, 4 декабря, в Херсонской области убита женщина, которая вместе с мужем пересекала Днепр на лодке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram пресс-службы Херсонского горсовета.
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“4 декабря автоматной очередью была ранена 65-летняя женщина, которая вместе с мужем на лодке пересекали Днепр, уезжая из дачи в Голопристанском районе. К сожалению, женщина не выжила”, — говорится в сообщении.
Детали
Известно, что мужчина в результате вражеских обстрелов не пострадал.
Дополнение
Российские оккупационные войска обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди работников есть раненые.
4 декабря после обеда российские оккупанты обстреляли Таврический микрорайон Херсона. В результате атаки врага повреждены жилые дома, пострадавших среди мирных жителей нет.