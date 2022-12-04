В Херсонской области оккупанты убили женщину, которая пересекала на лодке Днепр - горсовет

Цитата

“4 декабря автоматной очередью была ранена 65-летняя женщина, которая вместе с мужем на лодке пересекали Днепр, уезжая из дачи в Голопристанском районе. К сожалению, женщина не выжила”, — говорится в сообщении.

Детали

Известно, что мужчина в результате вражеских обстрелов не пострадал.

Дополнение

Российские оккупационные войска обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди работников есть раненые.

4 декабря после обеда российские оккупанты обстреляли Таврический микрорайон Херсона. В результате атаки врага повреждены жилые дома, пострадавших среди мирных жителей нет.