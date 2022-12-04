На Херсонщині окупанти вбили жінку, яка перетинала на човні Дніпро - міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сьогодні, 4 грудня, на Херсонщині вбито жінку, яка разом із чоловіком перетинала Дніпро на човні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram пресслужби Херсонської міськради.
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“4 грудня автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, їдучи з дачі у Голопристанському районі. На жаль, жінка не вижила”, — ідеться у повідомленні.
Деталі
Відомо, що чоловік унаслідок ворожого обстрілу не постраждав.
Доповнення
Російські окупаційні війська обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частина приміщень пошкоджені, серед працівників є поранені.
4 грудня після обіду російські окупанти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. Унаслідок атаки ворога пошкоджені житлові будинки, постраждалих серед мирних жителів немає.