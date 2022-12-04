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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На Херсонщині окупанти вбили жінку, яка перетинала на човні Дніпро - міськрада

На Херсонщині окупанти вбили жінку, яка перетинала на човні Дніпро - міськрада

Київ • УНН

 • 1019601 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сьогодні, 4 грудня, на Херсонщині вбито жінку, яка разом із чоловіком перетинала Дніпро на човні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram пресслужби Херсонської міськради.

Цитата

“4 грудня автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, їдучи з дачі у Голопристанському районі. На жаль, жінка не вижила”, — ідеться у повідомленні.

Деталі

Відомо, що чоловік унаслідок ворожого обстрілу не постраждав.

Доповнення

Російські окупаційні війська обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частина приміщень пошкоджені, серед працівників є поранені.

4 грудня після обіду російські окупанти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. Унаслідок атаки ворога пошкоджені житлові будинки, постраждалих серед мирних жителів немає.

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