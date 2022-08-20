В Херсонской области оккупанты очень нервничают перед Днем Независимости, ждут акций сил сопротивления - Соболевский

Детали

В частности, чиновник сообщил, что в Херсонской области ожидается усиление фильтрационных мероприятий накануне Дня Независимости Украины. Соболевский призвал украинцев на оккупированных территориях соблюдать осторожность.

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“Орки очень нервничают, ждут акций со стороны сил сопротивления. Обыски и проверки идут практически по всей территории области. Стандартно ищут оружие, особенно проверяют телефоны и компьютерную технику – ищут следы коммуникаций с СБУ и ВСУ”, – написал заместитель председателя облсовета.

Дополнение

Штурма Киева или наступления россиян в День Независимости Украины не будет, однако армия рф имеет ракеты, авиабомбы и другие "сюрпризы", подготовленные преимущественно для мирного населения, сообщили в Министерстве внутренних дел.