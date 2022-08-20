На Херсонщині окупанти дуже нервують перед Днем Незалежності, чекають акцій сил опору - Соболевський
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Російські окупанти дуже нервують у Херсонській області напередодні Дня Незалежності і очікують на акції від сил опору. Про це у своєму Telegram повідомив перший заступник голови Херсонької облради Юрій Соболевський, пише УНН.
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Зокрема, посадовець повідомив, що на Херсонщині очікується посилення фільтраційних заходів напередодні Дня Незалежності України. Соболевський закликав українців на окупованих територіях бути обережними.
Цитата
“Орки дуже нервують, чекають на акції з боку сил опору. Обшуки та перевірки йдуть фактично по всій території області. Стандартно шукають зброю, особливо перевіряють телефони та комп'ютерну техніку – шукають сліди комунікацій із СБУ та ЗСУ”, – написав заступник голови облради.
Доповнення
Штурму Києва чи наступу росіян в День Незалежності України не буде, проте армія рф має ракети, авіабомби та інші "сюрпризи", підготовлені переважно для мирного населення, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.