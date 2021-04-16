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В Херсонской области экс-полицейскому грозит до 8 лет за избиение подозреваемых

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Следователи ГБР в Мелитополе, при содействии Нацполиции, сообщили о подозрении бывшему оперуполномоченному одного из отделов полиции в Херсонской области, который неоднократно применял физическую силу к подозреваемым. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, пишет УНН.

Детали

Так, по данным ГБР, установлено не менее два факта избиения - в феврале и в апреле прошлого года. В обоих случаях лейтенант полиции жестоко избил подозреваемых в своем служебном кабинете, в том числе - с использованием посторонних предметов и спецсредств.

Таким образом, экс-полицейский подозревается в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Дополнение

В Кривом Роге инспектору полка патрульной полиции сообщено о подозрении в превышении полномочий.

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