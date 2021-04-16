На Херсонщині експоліцейському загрожує до 8 років за побиття підозрюваних

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Слідчі ДБР у Мелітополі, за сприяння Нацполіції, повідомили про підозру колишньому оперуповноваженому одного з відділів поліції в Херсонській області, який неодноразово застосовував фізичну силу до підозрюваних. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

Так, за даними ДБР, встановлено щонайменше два факти побиття - у лютому та у квітні минулого року. В обох випадках лейтенант поліції жорстоко побив підозрюваних у своєму службовому кабінеті, в тому числі - з використанням сторонніх предметів та спецзасобів.

Таким чином, експоліцейський підозрюється у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

Зазначається, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Доповнення

У Кривому Розі інспектору полку патрульної поліції повідомлено про підозру у перевищенні повноважень. 

Українські Національні Новини

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