Перевищення повноважень: у Кривому Розі чоловік помер після побиття поліцейським

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“За процесуального керівництва прокурорів спеціалізованого підрозділу з протидії катуванням Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру інспектору полку патрульної поліції в м. Кривий Ріг у перевищенні повноважень, поєднаному з насильством та у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 121 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, за даними слідства, у серпні 2018 року до Криворізької міської клінічної лікарні № 2 було доставлено непритомного чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Встановлено, що напередодні його затримали працівники патрульної поліції за підозрою у вчиненні адміністративного правопорушення. Після цього один з поліцейських наніс чоловіку тілесні ушкодження, в результаті яких той втратив свідомість. Зазначаєтся, що потерпілий помер в лікарні, не приходячи до тями.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Полтаві.

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