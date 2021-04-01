Застосував до дитини силу: на Донеччині судитимуть поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Працівника патрульної поліції Донеччини судитимуть за перевищення влади та службових повноважень через застосування сили до 12-річної дитини. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.
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"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно поліцейського, який обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 лютого 2020 року поліцейський на службовому автомобілі прибув на місце дорожньо-транспортної пригоди у м. Краматорську.
Під час документального оформлення аварії, 12-річний пасажир одного з транспортних засобів вирішив піти додому. Аби затримати малолітнього, діючи умисно, виходячи за межі наданих йому повноважень, правоохоронець застосував до хлопця спеціальні прийоми боротьби та рукопашного бою.
В результаті вказаних протиправних дій 12-річному потерпілому спричинено тілесні ушкодження.
Обвинувальний акт спрямовано до суду. Поліцейському загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Додамо
Слідчими ДБР відкрито кримінальне провадження через застосування сили працівниками поліції під час затримання жінки та чоловіка, яке відбулось біля Бессарабського ринку в Києві.