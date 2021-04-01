Применил к ребенку силу: в Донецкой области будут судить полицейского

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"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении полицейского, обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что 16 февраля 2020 года полицейский на служебном автомобиле прибыл на место дорожно-транспортного происшествия в г. Краматорске.

Во время документального оформления аварии, 12-летний пассажир одного из транспортных средств решил пойти домой. Чтобы задержать малолетнего, действуя умышленно, выходя за пределы предоставленных ему полномочий, правоохранитель применил к парню специальные приемы борьбы и рукопашного боя.

В результате указанных противоправных действий 12-летнему пострадавшему причинены телесные повреждения.

Обвинительный акт направлен в суд. Полицейскому грозит лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Добавим

Следователями ГБР открыто уголовное производство из-за применения силы сотрудниками полиции при задержании женщины и мужчины, которое состоялось возле Бессарабского рынка в Киеве.