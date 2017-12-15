В Херсонской области мужчина несколько дней держал на цепи сожительницу

Событие произошло в с.Новокамянка. По словам родственников потерпевшей, они не могли выйти на связь с ней. Женщину нашли дома и вызвали полицию.

"Он держал ее на цепи, не кормил, не давал возможности посетить туалет, бил и угрожал убить. Она была совершенно обессиленная, когда мы пришли. Он таким образом вымогал у нее деньги", - рассказала корреспонденту УНН сестра пострадавшей.

Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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