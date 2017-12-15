На Херсонщині чоловік кілька днів тримав на ланцюгу співмешканку
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 15 грудня. УНН. Чоловіка, який кілька днів протримав дружину на ланцюгу, взяли під варту. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури.
Подія сталась у с.Новокамянка. За словами родичів потерпілої, вони не могли вийти на звязок з нею. Жінку знайшли вдома та викликали поліцію.
"Він тримав її на ланцюгу, не годував, не давав можливості відвідати туалет, бив та погрожував вбити. Вона була зовсім знесилена, коли ми прийшли. Він таким чином вимагав у неї гроші" - розповіла кореспонденту УНН сестра постраждалої.
Чоловіка затримано, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.146 КК України та за принципової позиції прокуратури обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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