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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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На Херсонщине 35 человек считаются пропавшими без вести из-за подрыва Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 303932 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Идет шестой день ликвидации последствий подрыва дамбы на Каховской ГЭС, 35 человек считаются без вести пропавшими, из них 7 дети, сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

На Херсонщине 35 человек считаются пропавшими без вести из-за подрыва Каховской ГЭС

Детали

В Херсонской области практически подтоплены 46 населенных пунктов. Из них 32 (всего 3 821 дом) расположены на территории подконтрольной Украине, а 14 - на временно оккупированной. Эвакуированы 2 718 человек, в том числе 190 детей. Трагически погибли 5 человек. Еще 35 человек, среди них 7 детей, считаются без вести пропавшими.

В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт. Эвакуированы 982 человека, среди которых 167 детей. Один человек погиб.

В Днепропетровской области почти 162 000 абонентов в 34 населенных пунктах остаются без водоснабжения. Сейчас продолжается поставка питьевой и технической воды. Совместно с местными властями разрабатывается путь возвращения стабильного водоснабжения для граждан.

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