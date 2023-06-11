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На Херсонщині 35 людей вважаються зниклими безвісти через підрив Каховської ГЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Йде шостий день ліквідації наслідків підриву дамби на Каховській ГЕС, 35 осіб вважаються безвісти зниклими, з них 7 діти, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

На Херсонщині 35 людей вважаються зниклими безвісти через підрив Каховської ГЕС

Деталі

У Херсонській області практично підтоплено 46 населених пунктів. З них 32 (загалом 3 821 будинок) розташовані на території підконтрольної Україні, а 14 - на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2 718 осіб, у тому числі 190 дітей. Трагічно загинуло 5 людей. Ще 35 осіб, серед них 7 дітей, вважаються безвісти зниклими.

В Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей. Одна людина загинула.

У Дніпропетровській області майже 162 000 абонентів у 34 населених пунктах залишаються без водопостачання. Наразі триває постачання питної та технічної води. Спільно з місцевою владою розробляється шлях повернення стабільного водопостачання для громадян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ризик появи холери: у Херсонську та Миколаївську області перерозподілили засоби для знезараження питної води

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