На Херсонщині 35 людей вважаються зниклими безвісти через підрив Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Йде шостий день ліквідації наслідків підриву дамби на Каховській ГЕС, 35 осіб вважаються безвісти зниклими, з них 7 діти, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.
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У Херсонській області практично підтоплено 46 населених пунктів. З них 32 (загалом 3 821 будинок) розташовані на території підконтрольної Україні, а 14 - на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2 718 осіб, у тому числі 190 дітей. Трагічно загинуло 5 людей. Ще 35 осіб, серед них 7 дітей, вважаються безвісти зниклими.
В Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей. Одна людина загинула.
У Дніпропетровській області майже 162 000 абонентів у 34 населених пунктах залишаються без водопостачання. Наразі триває постачання питної та технічної води. Спільно з місцевою владою розробляється шлях повернення стабільного водопостачання для громадян.
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