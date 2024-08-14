В Харьковской области военная ситуация без изменений, но есть понимание, что враг не отказался от планов - Синегубов

В Харьковской области в военной ситуации пока изменений не наблюдается, но есть понимание, что враг не отказался от планов. Зафиксировано много лесных пожаров из-за действий оккупантов, вражеские обстрелы гражданских в Купянске и Кругляковке, продолжается эвакуация. Об этом сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В целом изменений в военной ситуации на Харьковщине на данный момент не наблюдаем. Однако мы полностью понимаем, что враг не отказался от своих захватнических планов - отметил Синегубов в Telegram.

За минувшие сутки, по его словам, из определенных районов области эвакуированы 58 человек: 39 взрослых и 19 детей.

Также, по его словам, враг продолжает терроризировать безоружных жителей Харьковщины.

"Сегодня утром в центральной части Купянска, во время выдачи гуманитарной помощи, в результате попадания вражеского дрона пострадал 64-летний мужчина. Он госпитализирован. Учитывая ситуацию с безопасностью, ограничили движение гражданского транспорта по центральной улице города", - указал Синегубов.

По его данным, также россияне обстреляли село Кругляковка Купянского района. "Повреждены жилые дома. Пострадал 45-летний мужчина", - указал глава ОВА.

"Фиксируем значительное количество лесных пожаров, в частности в Балаклейском лесничестве - враг намеренно уничтожает лесные насаждения", - сообщил Синегубов.

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