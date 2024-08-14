В Харьковской области военная ситуация без изменений, но есть понимание, что враг не отказался от планов - Синегубов
Киев • УНН
В Харьковской области военная ситуация без изменений, но враг не отказался от планов. Зафиксированы лесные пожары, обстрелы гражданских в Купянске и Кругляковке, эвакуированы 58 человек.
В Харьковской области в военной ситуации пока изменений не наблюдается, но есть понимание, что враг не отказался от планов. Зафиксировано много лесных пожаров из-за действий оккупантов, вражеские обстрелы гражданских в Купянске и Кругляковке, продолжается эвакуация. Об этом сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
В целом изменений в военной ситуации на Харьковщине на данный момент не наблюдаем. Однако мы полностью понимаем, что враг не отказался от своих захватнических планов
За минувшие сутки, по его словам, из определенных районов области эвакуированы 58 человек: 39 взрослых и 19 детей.
Также, по его словам, враг продолжает терроризировать безоружных жителей Харьковщины.
"Сегодня утром в центральной части Купянска, во время выдачи гуманитарной помощи, в результате попадания вражеского дрона пострадал 64-летний мужчина. Он госпитализирован. Учитывая ситуацию с безопасностью, ограничили движение гражданского транспорта по центральной улице города", - указал Синегубов.
По его данным, также россияне обстреляли село Кругляковка Купянского района. "Повреждены жилые дома. Пострадал 45-летний мужчина", - указал глава ОВА.
"Фиксируем значительное количество лесных пожаров, в частности в Балаклейском лесничестве - враг намеренно уничтожает лесные насаждения", - сообщил Синегубов.
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