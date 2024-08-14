Бои на Харьковщине: оккупанты готовятся к проведению наступательных действий в районе Тихого, перемещают личный состав возле Глубокого

На Харьковщине в районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет перемещение личного состава. В районе Тихого - готовит подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады к проведению наступательных действий. С начала среды, 14 августа, по состоянию на 9:30 продолжается три боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы, передает УНН.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении российские оккупанты 13 раз пытались атаковать позиции Сил обороны. Наши военные решительными действиями остановили все попытки противника продвинуться в глубину территории Украины" - рассказали в ОТГ "Харьков".

Как сообщается, в районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет перемещение личного состава, проводит эвакуационные мероприятия и мероприятия логистического обеспечения.

Также в районе населенных пунктов Старица, Бугруватка, Огирцево враг проводит внутреннюю ротацию боевых смен, осуществляет накопление личного состава на передовых позициях.

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В Волчанске оккупанты продолжают вести воздушную разведку. В центральной части города противник провел перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка и 4-й добровольческой штурмовой бригады штурмовые действия в квартале многоэтажной застройки с целью продолжения штурмовых действий.

В районе населенного пункта Тихое отмечена подготовка подразделений 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады к проведению наступательных действий. По населенному пункту Волчанские Хутора противник нанес удар РСЗО с территории рф.

С начала этих суток продолжается три боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы. Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов - говорится в сообщении.

В операционной зоне ОТГ "Харьков" потери врага за минувшие сутки составили 141 человека. Также враг потерял уничтоженными и поврежденными 56 единиц вооружения и военной техники, в частности: 10 танков, 6 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 1 противотанковое средство, 10 автомобилей, 3 единицы специальной техники, 21 БпЛА.

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