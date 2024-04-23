На Харьковщине увеличили продолжительность плановых отключений электроэнергии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
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ukrainaУкраина
kharkivХарьков
Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  44742 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  127003 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  127330 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  133884 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  118030 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156037 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224033 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  422515 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175495 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131761 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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19 апреля 2024, 15:15  •  422515 просмотра
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18 апреля 2024, 13:51  •  389490 просмотра

На Харьковщине увеличили продолжительность плановых отключений электроэнергии

В связи с похолоданием и увеличением нагрузки на электросети, продолжительность плановых отключений электроэнергии в Харькове и Харьковской области будет увеличена на один час.

Общество •   •  6959 просмотра
На Харьковщине увеличили продолжительность плановых отключений электроэнергии

Киевские таможенники конфисковали из посылки три древних кремневых артефакта 6-го тысячелетия до нашей эры

Киевские таможенники изъяли три археологические кремневые ядрища, датированные 6 тысячелетием до нашей эры, из посылки, отправленной из Кривого Рога в Соединенные Штаты.

Криминал и ЧП •   •  8227 просмотра
Киевские таможенники конфисковали из посылки три древних кремневых артефакта 6-го тысячелетия до нашей эры

Военнообязанный умер после эпилептического приступа по дороге в учебный центр: в ТЦК назначили проверку

По дороге в учебный центр у военнообязанного произошел смертельный эпилептический приступ, офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую, но медики не успели, инцидент стал поводом для проведения внутреннего расследования.

Общество •   •  7557 просмотра
Военнообязанный умер после эпилептического приступа по дороге в учебный центр: в ТЦК назначили проверку

Сенат США сегодня планирует голосование по помощи Украине после многомесячной задержки в Палате представителей

Ожидается, что Сенат США проголосует и утвердит большой пакет помощи Украине и другим союзникам США на сумму 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначен для Украины, после того, как Палата представителей приняла его при двухпартийной поддержке.

Война •   •  10857 просмотра
Сенат США сегодня планирует голосование по помощи Украине после многомесячной задержки в Палате представителей

Сирский встретился с военным руководством Литвы в Киеве: обсудили ситуацию на фронте и поддержку Украины

Сирский обсудил ситуацию на фронте и поддержку Украины с литовским военным руководством в Киеве.

Война •   •  9894 просмотра
Сирский встретился с военным руководством Литвы в Киеве: обсудили ситуацию на фронте и поддержку Украины

Венгрия угрожает заблокировать 2 миллиарда евро помощи Украине

Венгрия угрожает заблокировать 2 миллиарда евро помощи ЕС Украине, если Киев не прекратит дискриминацию венгерских компаний, работающих в Украине.

политика •   •  9619 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать 2 миллиарда евро помощи Украине

Премьер Армении задался вопросом, почему страна до сих пор в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ставит под сомнение членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за отсутствия реакции во время нарушений границы со стороны Азербайджана в 2021 и 2022 годах.

Новости Мира •   •  9325 просмотра
Премьер Армении задался вопросом, почему страна до сих пор в ОДКБ

На российской белгородщине ночью было "громко": губернатор говорит о "прилете"

Российская противовоздушная оборона якобы сбила реактивные снаряды над белгородской областью. губернатор вячеслав гладков говорит о "прилете" во двор частного жилого дома

Новости Мира •   •  10000 просмотра
На российской белгородщине ночью было "громко": губернатор говорит о "прилете"

В Киеве из соображений безопасности не планируют открывать пляжный сезон - КГГА

Киевские власти решили не открывать пляжный сезон и посоветовали гражданам избегать пляжей и зон отдыха из соображений безопасности.

Общество •   •  10244 просмотра
В Киеве из соображений безопасности не планируют открывать пляжный сезон - КГГА

В Черкасской области ночью уничтожили два вражеских дрона - ОВА

Украинские защитники в Черкасской области во время ночного дежурства сбили два вражеских беспилотника, не допустив жертв и разрушений.

Война •   •  13134 просмотра
В Черкасской области ночью уничтожили два вражеских дрона - ОВА