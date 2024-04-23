На Харьковщине увеличили продолжительность плановых отключений электроэнергии

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По дороге в учебный центр у военнообязанного произошел смертельный эпилептический приступ, офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую, но медики не успели, инцидент стал поводом для проведения внутреннего расследования.
Сенат США сегодня планирует голосование по помощи Украине после многомесячной задержки в Палате представителей
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