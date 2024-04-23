На Харьковщине увеличили продолжительность плановых отключений электроэнергии

В связи с похолоданием и дополнительной нагрузкой на электросети в Харькове увеличат продолжительность отключений электроэнергии по графику. Об этом сообщили в пресс-службе "Харьковоблэнерго", передает УНН.

Детали

Отмечается, что сегодня графики отключений будут увеличены на один час - до 4 часов.

В связи с похолоданием и соответственно увеличением нагрузки графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и Харьковской области сегодня будут увеличены на один час (до 4 часов) - говорится в заявлении "Харьковоблэнерго".

Напомним

В "Укрэнерго" заявили, что из-за дефицита электроэнергии, вызванного убытками от российских ракетных обстрелов, Украина уже второй день подряд вынуждена обращаться за экстренной помощью к европейским странам. Также энергетики предупредили о графиках ограничения электроэнергии для предприятий и промышленности с 18:00 до 22:00.

В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы потребления