В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы потребления

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук призвала украинцев к экономии электроэнергии особенно в пиковые часы нагрузки. Сейчас ищутся решения, которые позволят стабилизировать энергосистему.

Об этом Гринчук заявила в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Мы понимаем, что сейчас начнется летний период и будет расти потребление, но мы должны здесь друг другу помогать. Энергетики со своей стороны делают все, что могут. Работают круглосуточно. Но мы также просим наших потребителей понимать, что сейчас нужно очень ответственно относиться к энергопотреблению. Очень ответственно особенно в пиковые часы нагрузки, пиковые часы потребления - это утром и вечером - сказала Гринчук.

Она отметила, что сейчас в энергосистеме днем может быть профицит, поскольку сейчас наблюдаются солнечные дни и достаточно много возобновляемой генерации.

Даже передавали нашим соседям вчера, а вечером не хватает, когда мировой день заканчивается увеличивается потребление и не хватает в системе генерации. Вот вчера приходилось также привлекать помощь от наших партнеров. То есть днем передаем - вечером должны привлекать. Пока мы ищем эти решения, как стабилизировать эту ситуацию, очень просим наших потребителей помочь нам и переносить использование наиболее энергоемких приборов на дневные часы, стараться экономить в пиковые часы - добавила Гринчук.

Напомним,

Вчера из-за ракетной атаки рф разрушена Трипольская ТЭС.

Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" заявил, что восстановление Трипольской ТЭС, которая была разрушена российским ракетным ударом, без предоставления Украине систем противовоздушной обороны является "бесполезным делом".