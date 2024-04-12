В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы потребления

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
  •  22216 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
  •  78120 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  93840 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  130031 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  122235 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135006 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160517 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139504 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134218 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117665 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Новости по теме
В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы потребления

В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы потребления

  •  6739 просмотра

FT узнала детали идеи США для финансирования Украины за счет прибыли от замороженных российских активов

  •  6625 просмотра
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
Эксклюзив

  •  22216 просмотра
Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на строительство оборонных рубежей

Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на строительство оборонных рубежей

  •  10527 просмотра
Начинаем эвакуацию уже сейчас - Синегубов о мерах перемещения семей с детьми с прифронтовых территорий Харьковщины

Начинаем эвакуацию уже сейчас - Синегубов о мерах перемещения семей с детьми с прифронтовых территорий Харьковщины

  •  10267 просмотра
Стартовал 9-й сезон конкурса "Час діяти, Україно!"

Стартовал 9-й сезон конкурса "Час діяти, Україно!"

  •  6483 просмотра
Атака рф на Трипольскую ТЭС: Х-69 является улучшенной версией Х-59. Но точный тип ракеты, которой был нанесен удар, еще устанавливается

Атака рф на Трипольскую ТЭС: Х-69 является улучшенной версией Х-59. Но точный тип ракеты, которой был нанесен удар, еще устанавливается

  •  10845 просмотра
В белгороде беспилотник врезался в здание "Газпрома": 2 пострадавших

В белгороде беспилотник врезался в здание "Газпрома": 2 пострадавших

  •  8635 просмотра
Постпред ООН при Украине: у режимов путина и гитлера одна и та же токсичная ДНК

Постпред ООН при Украине: у режимов путина и гитлера одна и та же токсичная ДНК

  •  15961 просмотра
Украина вернула тела 99 погибших украинских защитников

Украина вернула тела 99 погибших украинских защитников

  •  14428 просмотра

Популярные

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  116917 просмотра
Украинские войска сбили 16/17 российских ударных беспилотников во время боевой работы

Украинские войска сбили 16/17 российских ударных беспилотников во время боевой работы

  •  36254 просмотра
Президент Молдовы призвала поставлять больше систем противовоздушной обороны в Украину

Президент Молдовы призвала поставлять больше систем противовоздушной обороны в Украину

  •  109908 просмотра
В Винницкой области зафиксировано движение российских беспилотников на запад

В Винницкой области зафиксировано движение российских беспилотников на запад

  •  110707 просмотра
рф завозит на захваченные земли тетради для детей с портретами убийц

рф завозит на захваченные земли тетради для детей с портретами убийц

  •  111374 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  116917 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  172786 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  192211 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  200239 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  241066 просмотра

В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы потребления

Заместитель министра энергетики призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пикового потребления утром и вечером, поскольку сейчас ищутся решения для стабилизации энергосистемы из-за повышенного спроса и ограниченности генерирующих мощностей, особенно после недавней российской ракетной атаки, которая разрушила Трипольскую ТЭС.

Общество •   •  6739 просмотра
В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы потребления

FT узнала детали идеи США для финансирования Украины за счет прибыли от замороженных российских активов

США предложили привлечь десятки миллиардов евро долга для Украины под залог будущих доходов от замороженных российских государственных активов, тогда как ЕС предпочитает передавать только проценты, полученные от этих активов.

Война •   •  6625 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

У среднестатистического киевского ООО с 5 работниками и 5 миллионами гривен оборота после уплаты НДС, налога на прибыль, выплаты заработной платы и начислений на нее остается 720 тысяч гривен.

Экономика •   •  22216 просмотра
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на строительство оборонных рубежей

Украинское правительство выделило дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонительных рубежей, прежде всего в Харьковской и Сумской областях, из которых 1,7 млрд грн - для Харьковской и 1,5 млрд грн - для Сумской.

Война •   •  10527 просмотра
Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на строительство оборонных рубежей

Начинаем эвакуацию уже сейчас - Синегубов о мерах перемещения семей с детьми с прифронтовых территорий Харьковщины

Харьковская область начала принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов вблизи российской границы из соображений безопасности.

Общество •   •  10267 просмотра
Начинаем эвакуацию уже сейчас - Синегубов о мерах перемещения семей с детьми с прифронтовых территорий Харьковщины

Стартовал 9-й сезон конкурса "Час діяти, Україно!"

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" объявил о начале 9-го сезона Всеукраинского конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно!".

Общество •   •  6483 просмотра
Стартовал 9-й сезон конкурса "Час діяти, Україно!"

Атака рф на Трипольскую ТЭС: Х-69 является улучшенной версией Х-59. Но точный тип ракеты, которой был нанесен удар, еще устанавливается

Ракета Х-69, которой, вероятно, армия рф ударила по Трипольской ТЭС и уничтожила ее, является улучшенной версией Х-59 с увеличенной дальностью, скоростью и боеголовкой.

Война •   •  10845 просмотра
Атака рф на Трипольскую ТЭС: Х-69 является улучшенной версией Х-59. Но точный тип ракеты, которой был нанесен удар, еще устанавливается

В белгороде беспилотник врезался в здание "Газпрома": 2 пострадавших

Беспилотник врезался в административное здание "Газпрома" в российском белгороде, ранив двух человек и повредив фасад.

Новости Мира •   •  8635 просмотра
В белгороде беспилотник врезался в здание "Газпрома": 2 пострадавших

Постпред ООН при Украине: у режимов путина и гитлера одна и та же токсичная ДНК

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что режимы путина и гитлера имеют одинаковую токсичную ДНК, проведя параллели между умиротворением гитлера, что привело ко Второй мировой войне, и попытками умиротворения путина с 2014 по 2022 годы.

Война •   •  15961 просмотра
Постпред ООН при Украине: у режимов путина и гитлера одна и та же токсичная ДНК

Украина вернула тела 99 погибших украинских защитников

99 погибших украинских защитников, в том числе 77 из Донецкого, 20 из Запорожского и 2 из Харьковского секторов, были возвращены в Украину благодаря усилиям по репатриации, к которым присоединились различные украинские ведомства и Международный Комитет Красного Креста.

Общество •   •  14428 просмотра
Украина вернула тела 99 погибших украинских защитников