На Харьковщине россияне ударили КАБами по Дергачевской громаде: ранена женщина

Оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на жителей Слатино, что в Дергачевской громаде Харьковской области. Из-за этой атаки травмирована местная жительница. Ее госпитализировали с осколочными ранениями. Также есть повреждения частных домов и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Дергачевской РВА - Вячеслав Задоренко, передает УНН.

В результате обстрела осколочные ранения в спину получила местная жительница 1972 года рождения. Она госпитализирована в больницу. - написал Задоренко.

Детали

Также по уточнениям от председателя РВА в громаде повреждены три частных и два многоквартирных дома.

Информация о разрушениях еще уточняется.

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