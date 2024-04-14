ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

На Харьковщине россияне ударили КАБами по Дергачевской громаде: ранена женщина

На Харьковщине россияне ударили КАБами по Дергачевской громаде: ранена женщина

Киев  •  УНН

14 апреля 2024, 14:35  •  19198 просмотра

Read in English

В результате российских обстрелов села Слатино Дергачевского района Харьковской области ранена местная жительница, повреждены несколько жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на жителей Слатино, что в Дергачевской громаде Харьковской области. Из-за этой атаки травмирована местная жительница. Ее госпитализировали с осколочными ранениями. Также есть повреждения частных домов и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Дергачевской РВА - Вячеслав Задоренко, передает УНН.

В результате обстрела осколочные ранения в спину получила местная жительница 1972 года рождения. Она госпитализирована в больницу.

- написал Задоренко.

Детали

Также по уточнениям от председателя РВА в громаде повреждены три частных и два многоквартирных дома.

Информация о разрушениях еще уточняется.

На Харьковщине из-за вражеских обстрелов травмированы 10 человек: в прокуратуре показали последствия последних обстрелов14 апреля 2024, 14:15 • 19337 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
kharkivХарьков
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  164174 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  162420 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  164095 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  174152 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  127180 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  137666 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162232 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139955 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134569 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117963 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Новости по теме
На Харьковщине россияне ударили КАБами по Дергачевской громаде: ранена женщина

На Харьковщине россияне ударили КАБами по Дергачевской громаде: ранена женщина

  •  19198 просмотра
На Харьковщине из-за вражеских обстрелов травмированы 10 человек: в прокуратуре показали последствия последних обстрелов

На Харьковщине из-за вражеских обстрелов травмированы 10 человек: в прокуратуре показали последствия последних обстрелов

  •  19337 просмотра
россияне атаковали дроном Никополь: ранены три человека

россияне атаковали дроном Никополь: ранены три человека

  •  17590 просмотра
Клименко встретился с Главами МВД стран Балтии: говорили о защите гражданской и критической инфраструктуры

Клименко встретился с Главами МВД стран Балтии: говорили о защите гражданской и критической инфраструктуры

  •  19359 просмотра
На Сумщине из-за атаки российского бпла погиб водитель грузовика - ГСЧС

На Сумщине из-за атаки российского бпла погиб водитель грузовика - ГСЧС

  •  16361 просмотра
Донецкая область: россияне сбросили авиабомбу на Очеретное, есть погибшие и раненые

Донецкая область: россияне сбросили авиабомбу на Очеретное, есть погибшие и раненые

  •  15431 просмотра
Заявление МИД Ирана: нападение на Израиль является "самообороной" после удара по Дамаску

Заявление МИД Ирана: нападение на Израиль является "самообороной" после удара по Дамаску

  •  16875 просмотра
Министры транспорта G7 подписали декларацию о поддержке Украины в восстановлении и развитии инфраструктуры

Министры транспорта G7 подписали декларацию о поддержке Украины в восстановлении и развитии инфраструктуры

  •  20689 просмотра
МВД: все протоколы реагирования были обновлены, включая требования к бронежилетам, которые должны носить спасатели ГСЧС

МВД: все протоколы реагирования были обновлены, включая требования к бронежилетам, которые должны носить спасатели ГСЧС

  •  16617 просмотра
Запорожье: россияне обстреляли из артиллерии Гуляйполе, есть раненый

Запорожье: россияне обстреляли из артиллерии Гуляйполе, есть раненый

  •  15374 просмотра

Популярные

Конгресс США на следующей неделе рассмотрит законопроект в поддержку Израиля

Конгресс США на следующей неделе рассмотрит законопроект в поддержку Израиля

  •  56533 просмотра
Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине - Минэнерго

Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине - Минэнерго

  •  59620 просмотра
Враг ночью и утром 6 раз обстрелял Сумскую область, прозвучало 33 взрыва

Враг ночью и утром 6 раз обстрелял Сумскую область, прозвучало 33 взрыва

  •  56438 просмотра
Байден собирает лидеров стран "Группы Семи" из-за иранской атаки на Израиль

Байден собирает лидеров стран "Группы Семи" из-за иранской атаки на Израиль

  •  51520 просмотра
Сырский в 10-ю годовщину АТО поблагодарил бойцов, которые весной 2014 года стали на защиту Украины

Сырский в 10-ю годовщину АТО поблагодарил бойцов, которые весной 2014 года стали на защиту Украины

  •  24173 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  219236 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  260513 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  277600 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  282958 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  320518 просмотра

На Харьковщине россияне ударили КАБами по Дергачевской громаде: ранена женщина

В результате российских обстрелов села Слатино Дергачевского района Харьковской области ранена местная жительница, повреждены несколько жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Война •   •  19198 просмотра
На Харьковщине россияне ударили КАБами по Дергачевской громаде: ранена женщина

На Харьковщине из-за вражеских обстрелов травмированы 10 человек: в прокуратуре показали последствия последних обстрелов

Десять гражданских лиц, в том числе водитель кареты скорой помощи, получили ранения в результате вражеских обстрелов российскими войсками различных сел Харьковской области.

Война •   •  19337 просмотра
На Харьковщине из-за вражеских обстрелов травмированы 10 человек: в прокуратуре показали последствия последних обстрелов

россияне атаковали дроном Никополь: ранены три человека

В результате атаки российского беспилотника на Никополь трое мужчин в возрасте 47, 57 и 64 лет получили осколочные ранения, в том числе открытый перелом ноги, а также вызвали пожары и повреждения двух гражданских транспортных средств.

Война •   •  17590 просмотра
россияне атаковали дроном Никополь: ранены три человека

Клименко встретился с Главами МВД стран Балтии: говорили о защите гражданской и критической инфраструктуры

На встрече с министрами стран Балтии министр внутренних дел Украины обсудил вопросы безопасности, такие как нападения на инфраструктуру, минирование, миграция, торговля оружием и защита школ, а партнеры рассмотрели разрушения, вызванные российским вторжением, используя виртуальную реальность, и пообещали поддержку в виде средств, оборудования, тренингов и усилий по реконструкции до победы Украины.

Война •   •  19359 просмотра
Клименко встретился с Главами МВД стран Балтии: говорили о защите гражданской и критической инфраструктуры

На Сумщине из-за атаки российского бпла погиб водитель грузовика - ГСЧС

В результате атаки российского беспилотника в приграничном населенном пункте Сумского района загорелся гражданский грузовой автомобиль, и, несмотря на то, что спасатели быстро потушили пожар, водитель грузовика погиб.

Война •   •  16361 просмотра
На Сумщине из-за атаки российского бпла погиб водитель грузовика - ГСЧС

Донецкая область: россияне сбросили авиабомбу на Очеретное, есть погибшие и раненые

Российские оккупанты убили одного человека и ранили еще двух, сбросив авиабомбу на село Очеретное Донецкой области.

Война •   •  15431 просмотра
Донецкая область: россияне сбросили авиабомбу на Очеретное, есть погибшие и раненые

Заявление МИД Ирана: нападение на Израиль является "самообороной" после удара по Дамаску

Иран утверждает, что его нападение на Израиль было актом "самообороны" в ответ на удар Израиля по иранскому посольству в Дамаске, ссылаясь на право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН.

Война •   •  16875 просмотра
Заявление МИД Ирана: нападение на Израиль является "самообороной" после удара по Дамаску

Министры транспорта G7 подписали декларацию о поддержке Украины в восстановлении и развитии инфраструктуры

Страны G7 подтвердили свою поддержку Украине в восстановлении и развитии транспортной инфраструктуры, включая интеграцию украинской железнодорожной сети с европейской системой путей, создание новых трансграничных сообщений и обеспечение устойчивых и надежных глобальных цепей поставок. ,Утвердив свои намерения в Декларации

Война •   •  20689 просмотра
Министры транспорта G7 подписали декларацию о поддержке Украины в восстановлении и развитии инфраструктуры

МВД: все протоколы реагирования были обновлены, включая требования к бронежилетам, которые должны носить спасатели ГСЧС

Из-за ошибок, допущенных в первые месяцы полномасштабного вторжения и потери спасателей, Министерство внутренних дел полностью пересмотрело все протоколы реагирования, включая требования к бронежилетам, которые должны носить спасатели ГСЧС.

Общество •   •  16617 просмотра
МВД: все протоколы реагирования были обновлены, включая требования к бронежилетам, которые должны носить спасатели ГСЧС

Запорожье: россияне обстреляли из артиллерии Гуляйполе, есть раненый

В результате вражеского артиллерийского обстрела прифронтового города Гуляйполе Запорожской области 73-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Война •   •  15374 просмотра
Запорожье: россияне обстреляли из артиллерии Гуляйполе, есть раненый