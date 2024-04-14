На Харьковщине из-за вражеских обстрелов травмированы 10 человек: в прокуратуре показали последствия последних обстрелов

Десять гражданских лиц пострадали в результате новых вражеских обстрелов Харьковской области, среди них был водитель бригады экстренной медицинской помощи. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

Под процессуальным руководством окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

13 апреля в 13:30 с FPV-дрона оккупанты атаковали село Петропавловка в Купянском районе, в результате чего был ранен водитель экстренной медицинской помощи. В 10:30 российская армия обстреляла село Загрызово, разрушив частные дома. В этот же день около 2:20 был обстрелян поселок Боровая, где пострадал дом культуры.

12 апреля в 22:30 в городе Купянск произошел ракетный удар, в результате которого ранения получили двое мужчин в возрасте 61 и 73 года, а также были повреждены жилые и хозяйственные постройки. В тот же день село Шестаково пострадало от обстрела, где четверо гражданских мужчин получили ранения.

Вчера, в селе Веселое, 47-летний мужчина пострадал в результате артиллерийского обстрела, а в городе Волчанск травмировались двое мужчин в возрасте 63 и 43 года.

По информации, в Купянске и Боровой были нанесены удары ракетами "Гром Е-1".

Прокуроры и следователи полиции активно работают над документированием военных преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним

Враг обстрелял и повредил энергетическую инфраструктуру в Харьковской области. Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи в области применяются графики отключений.