На Харьковщине ракета рф попала возле банка, уже 8 пострадавших
Киев • УНН
Российская армия нанесла ракетный удар по городу Златополь Харьковской области, попав возле банковского учреждения. В результате атаки пострадали 8 человек, повреждены нежилые здания и гражданские авто.
В результате ракетного удара армии рф по городу Златополь Харьковской области, сегодня, 10 декабря, известно уже о восьми пострадавших, зафиксировано попадание возле банка, сообщил во вторник глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Попадание зафиксировали возле банковского учреждения, повреждены другие нежилые здания, гражданские авто
По его словам, сейчас количество пострадавших увеличилось до восьми человек.
Зафиксированы повторные удары.
Ранее
Сообщалось, что российская армия нанесла ракетный удар по городу Златополь Харьковской области.