На Харьковщине практически не осталось безопасных мест - спикер ОВА

Харьков и весь регион всегда под риском ударов из РФ, поэтому в области практически нет безопасных мест. Об этом заявила пресс-секретарь Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал в эфире Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Комментируя ракетный обстрел 23 мая, Шаповал отметила, что до границы с Россией всего 30 километров, поэтому город всегда находится в зоне риска.

К сожалению, безопасных мест в Харьковской области практически не осталось, ведь враг наносит такие сокрушительные удары посреди белого дня. Поэтому, конечно, Харьков и Харьковская область, к сожалению, опасны и всегда под риском ударов, поскольку мы находимся в 30 километрах от линии границы с российской федерацией, от линии фронта" - говорит Шаповал.

По ее словам, в результате сегодняшней атаки рф по гражданскому предприятию погибли семь человек. Пресс-секретарь ОВА отметила, что все атаки осуществлялось с территории рф - - Белгорода.

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Напомним

23 мая около 10:30 оккупанты попали по гражданскому предприятию Харькова. Произошло возгорание производственного цеха. Семь человек погибли.