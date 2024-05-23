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На Харківщині практично не залишилось безпечних місць - речниця ОВА

На Харківщині практично не залишилось безпечних місць - речниця ОВА

Київ • УНН

 • 100523 перегляди

Коментуючи ракетний обстріл 23 травня, речниця Харківської ОВА зауважила, що до кордону з росією лише 30 кілометрів, тож місто завжди знаходиться в зоні ризику.

Харків та увесь регіон завжди під ризиком ударів з рф, тож в області практично немає безпечних місць. Про це заявила речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі 

Коментуючи ракетний обстріл 23 травня, Шаповал зауважила, що до кордону з росією лише 30 кілометрів, тож місто завжди знаходиться в зоні ризику. 

На жаль, безпечних місць у Харківській області практично не залишилося, адже ворог завдає таких нищівних ударів посеред білого дня. Тому, звичайно, Харків і Харківська область, на жаль, небезпечні і завжди під ризиком ударів, оскільки ми знаходимося за 30 кілометрів від лінії кордону з російською федерацією, від лінії фронту"

– каже Шаповал.

За її словами, внаслідок сьогоднішньої атаки рф по цивільному підприємству загинуло семеро людей. Речниця ОВА наголосила, що всі атаки здійснювалось з території рф - - бєлгорода. 

російський удар по Харкову: рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві 23.05.24, 20:18 • 20344 перегляди

Нагадаємо

23 травня близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова. Сталося загоряння виробничого цеху. Семеро людей загинули.

Володимир Омельченко

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