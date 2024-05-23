На Харківщині практично не залишилось безпечних місць - речниця ОВА

Харків та увесь регіон завжди під ризиком ударів з рф, тож в області практично немає безпечних місць. Про це заявила речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.

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Коментуючи ракетний обстріл 23 травня, Шаповал зауважила, що до кордону з росією лише 30 кілометрів, тож місто завжди знаходиться в зоні ризику.

На жаль, безпечних місць у Харківській області практично не залишилося, адже ворог завдає таких нищівних ударів посеред білого дня. Тому, звичайно, Харків і Харківська область, на жаль, небезпечні і завжди під ризиком ударів, оскільки ми знаходимося за 30 кілометрів від лінії кордону з російською федерацією, від лінії фронту"