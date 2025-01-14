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Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
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Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области от российских атак пострадали четыре человека

В Харьковской области от российских атак пострадали четыре человека

Киев  •  УНН

 • 7969 просмотра

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Российские войска совершили серию атак на Харьковскую область с использованием КАБ, «Шахедов» и артиллерии. В результате обстрелов пострадали четыре человека, повреждены жилые дома и автомобили.

В Харьковской области ночью российские войска атаковали управляемыми авиабомбами Купянск и Купянский район, за минувшие сутки в регионе из-за вражеских обстрелов четверо пострадавших, в том числе ребенок, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Синегубова, вражеские удары фиксировали:

  • 14 января, 04:05, город Купянск. Попадание КАБ в землю на открытой территории. Повреждены 4 автомобиля.
    • 14 января, 01:05, Купянский р-н, село Великий Бурлук. В результате обстрела КАБ повреждены 3 частных дома и легковой автомобиль.
      • 21:49, Богодуховский р-н, село Мурафа. В результате падения обломков сбитого БПЛА «Шахед» повреждены жилой дом, хозяйственная постройка, автомобиль. Пострадали 47-летний мужчина и 44-летняя женщина. Госпитализированы.
        • 19:09, город Чугуев. В результате удара БПЛА «Шахед» повреждено остекление окон в 5-этажном жилом доме, газовая труба и 5 легковых автомобилей. Пострадал ребенок в возрасте 1 год и 7 месяцев - диагностировали острую реакцию на стресс, без госпитализации.
          • 10:30, Купянский р-н, село Осиново. Обнаружены обломки от БПЛА «Молния». Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
            • 08:10, Купянский р-н, село Кондрашовка. В результате обстрела из РСЗО «Град» повреждено частное домовладение.
              • 08:20, Харьковский р-н, село Веселое. В результате удара FPV-дроном пострадал 41-летний мужчина, госпитализирован.

                "За сутки ударов по городу Харькову не зафиксировано", - отметил Синегубов.

                На Курском направлении находятся 60 тыс. военных рф, что позволило обезопасить Харьков и Сумы - Зеленский10.01.25, 20:31 • 42982 просмотра

                Юлия Шрамко

                Юлия Шрамко

                Война
                kharkivХарьков

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