В Харьковской области от российских атак пострадали четыре человека

В Харьковской области ночью российские войска атаковали управляемыми авиабомбами Купянск и Купянский район, за минувшие сутки в регионе из-за вражеских обстрелов четверо пострадавших, в том числе ребенок, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Синегубова, вражеские удары фиксировали:

14 января, 04:05, город Купянск. Попадание КАБ в землю на открытой территории. Повреждены 4 автомобиля.

14 января, 01:05, Купянский р-н, село Великий Бурлук. В результате обстрела КАБ повреждены 3 частных дома и легковой автомобиль.

21:49, Богодуховский р-н, село Мурафа. В результате падения обломков сбитого БПЛА «Шахед» повреждены жилой дом, хозяйственная постройка, автомобиль. Пострадали 47-летний мужчина и 44-летняя женщина. Госпитализированы.

19:09, город Чугуев. В результате удара БПЛА «Шахед» повреждено остекление окон в 5-этажном жилом доме, газовая труба и 5 легковых автомобилей. Пострадал ребенок в возрасте 1 год и 7 месяцев - диагностировали острую реакцию на стресс, без госпитализации.

10:30, Купянский р-н, село Осиново. Обнаружены обломки от БПЛА «Молния». Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

08:10, Купянский р-н, село Кондрашовка. В результате обстрела из РСЗО «Град» повреждено частное домовладение.

08:20, Харьковский р-н, село Веселое. В результате удара FPV-дроном пострадал 41-летний мужчина, госпитализирован.

"За сутки ударов по городу Харькову не зафиксировано", - отметил Синегубов.

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