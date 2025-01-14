На Харківщині від російських атак постраждали четверо людей

У Харківській області вночі російські війська атакували керованими авіабомбами Куп'янськ та Куп'янський район, за минулу добу в регіоні через ворожі обстріли четверо постраждалих, у тому числі дитина, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

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За даними Синєгубова, ворожі удари фіксували:

14 січня, 04:05, місто Куп'янськ. Влучання КАБ в землю на відкритій території. Пошкоджені 4 автівки.

14 січня, 01:05, Куп'янський р-н, село Великий Бурлук. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 3 приватні будинки та легковий автомобіль.

21:49, Богодухівський р-н, село Мурафа. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА «Шахед» пошкоджено житловий будинок, господарча споруда, автівка. Постраждали 47-річний чоловік та 44-річна жінка. Госпіталізовані.

19:09, місто Чугуїв. Внаслідок удару БПЛА «Шахед» пошкоджено скління вікон у 5-поверховому житловому будинку, газову трубу та 5 легкових автомобілів. Постраждала дитина віком 1 рік і 7 місяців - діагностували гостру реакцію на стрес, без госпіталізації.

10:30, Куп'янський р-н, село Осиново. Виявлено уламки від БПЛА "Молнія". Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

08:10, Куп'янський р-н, село Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» пошкоджено приватне домоволодіння.

08:20, Харківський р-н, село Веселе. Внаслідок удару FPV-дроном постраждав 41-річний чоловік, госпіталізований.

"За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано", - зазначив Синєгубов.

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